Англия едва не вылетела с ЧМ-2026, но Кейн спас команду

Сборная Англии стала восьмым участником 1/8 финала чемпионата мира-2026, обыграв ДР Конго со счетом 2:1, передает Zakon.kz.

Как сообщает 1 июля 2026 года издание Sports.kz, матч 1/16 финала прошел на стадионе "Атланта Стэдиум" в Атланте (США). Главным арбитром встречи был Адхам Мохаммад Тума Махадмех из Иордании.

Уже на седьмой минуте сборная ДР Конго неожиданно вышла вперед: после подачи с правого фланга мяч перелетел на противоположный край штрафной, где Брайан Сипенга мощным ударом в ближний угол не оставил шансов Джордану Пикфорду – 1:0.

"Англичане долго не могли взломать оборону соперника, однако на 74-й минуте Харри Кейн восстановил равновесие. После навеса с левого фланга капитан сборной Англии выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку – 1:1", – говорится в сообщении.

Победный мяч команда Томаса Тухеля забила на 86-й минуте. Кейн оформил дубль, мощно пробив верхом в ближний угол ворот. Этот гол стал для нападающего пятым на чемпионате мира-2026 – 2:1.

Таким образом, сборная Англии одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится со сборной Мексики.

Между тем накануне появилась новость о том, что звездный бразильский футболист Неймар почти восстановился от травмы и присоединился к своим коллегам по сборной.