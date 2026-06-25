Босния и Герцеговина с третьей позиции пробилась в плей-офф ЧМ-2026

Утром 25 июня футболисты Боснии и Герцеговины совершили исторический подвиг и впервые вышли в 1/16 финала мирового чемпионата аж с третьего места в подгруппе В, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Сергея Барбареса стали первой командой, которая завоевала путевку во второй раунд ЧМ-2026 с третьего места в группе.

Боснийцы накопили четыре очка после трех игр на предварительном этапе и заняли третью строчку, пропустив вперед Канаду и Швейцарию.

Исходя из разницы забитых и пропущенных голов "-1" (5/6), "драконы" имеют лучшие показатели, чем у завершивших групповой раунд на третьих местах сборных Парагвая и Шотландии.

Здесь стоит вспомнить, что "желто-синие" ранее оставили за бортом ЧМ-2026 сборную Италии, переиграв их в стыковом матче.

В плей‑офф нынешнего мундиаля выйдут 8 из 12 команд, которые заняли третьи места в группах, с лучшими дополнительными показателями.

Тем временем в Мексике растет популярность местной утки по кличке "Мерлин", которую даже зауважал президента страны Клаудия Шейнбаум.