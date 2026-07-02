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Спорт

Президент Кабо-Верде верит в победу своей сборной над Аргентиной

Футбол Комент Президента, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 15:26 Фото: Instagram/vozinha1
4 июля состоится предпоследний матч первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, где сборная Аргентины встретится с командой-сенсацией нынешнего турнира – Кабо-Верде, сообщает Zakon.kz.

67-я команда мира по рейтингу FIFA уже навела шороху на ЧМ-2026, трижды сыграв вничью, не дав обыграть себя титулованной Испании (0:0) и Уругваю (2:2), а напоследок разошлась миром в группе с Саудовской Аравией (0:0).

И теперь "синих акул" в 1/16 финала нынешнего мундиаля ждет битва с действующими чемпионами мира – Аргентиной.

В преддверии этой игры глава этого африканского государства Жозе Мария Невеш сделал громкое заявление на весь мир.

"Приехали на ЧМ, чтобы самим писать свою судьбу и встретиться с действующими чемпионами, поэтому выйдем против команды Месси с решимостью и желанием победить. У игроков 100% вера, 100% надежда, и футболки будут мокрыми от пота. Так что у нас есть 100% шанс выиграть у Аргентины. В матчах с сильными соперниками можно как выиграть, так и проиграть. Тем не менее, как бы ни закончился матч с Аргентиной, мы будем играть на победу. Независимо от результата покинем мундиаль с высоко поднятыми головами и чувством выполненной миссии. Считаю, что можем победить Аргентину со счетом 1:0".Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш

Поединок между Аргентиной и Кабо-Верде состоится 4 июля, начало в 03:00 по казахстанскому времени, прямую трансляцию зрители смогут увидеть на телеканале Qazsport.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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