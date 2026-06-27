Кабо-Верде получила в соперники Аргентину в 1/16 финала ЧМ-2026

По итогам заключительных игр предварительного раунда Чемпионата мира по футболу в группе I и H стала известна еще одна пара плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Будущую пару 1/16 финала ЧМ-2026 составили сборные Кабо-Верде и Аргентины, действующие чемпионы мира.

Команда Лионеля Месси вышла в плей-офф турнира победителем группы J. А вот африканцы пробили себе дорогу со второго места из квартета H.

Противостояние между Аргентиной и Кабо-Верде пройдет 4 июля в Майами (США), начало – в 03:00 по казахстанскому времени.

Стоит отметить, что для "синих акул" это исторический выход в плей-офф на дебютном чемпионате мира. В групповом раунде команда Бубишты не проиграла ни одного матча, сыграв все три игры вничью.

Сначала они не дали обыграть себя Испании (0:0), затем разошлись миром с Уругваем (2:2), а сегодня ночью взяли очко в противостоянии с Саудовской Аравией (0:0).