Возинья подарил Кабо-Верде историческую путевку в плей-офф ЧМ-2026

Футболисты сборной Кабо-Верде продолжают творит историю на чемпионате мира, и сегодня утром они получили сенсационную путевку в плей-офф на дебютном для себя турнире. Команда пробилась в 1/16 финала со второго места из группы H, сообщает Zakon.kz.

"Синие акулы", ворота которых защищает уже знаменитый на весь мир 40-летний голкипер Возинья, час назад сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии (0:0) в рамках матча третьего тура ЧМ-2026.

Этот результат позволил Кабо-Верде выйти в плей-офф турнира со второй строчки с активом в три очка после трех игр.

Ранее африканцы сыграли вничью с топами мирового футбола, Испанией (0:0) и Уругваем (2:2).

Но, с другой стороны, надо отметить, что историческому выходу Кабо-Верде в плей-офф помогла сборная Испании, которая в параллельном матче квартета H минимально переиграла Уругвай (1:0) и оставила за бортом соревнований еще одного грозного соперника.

Победу и первое место в этом квартете "красной фурии" добыл на 42-й минуте Алекс Баэна. Тем самым Испания и Кабо-Верде идут дальше по турнирной сетке, а Уругвай и Саудовская Аравия возвращаются домой.

Между тем накануне казахстанский баскетбольный клуб "Астана", который вскоре возвращается в Единую лигу ВТБ, подписал контракт с новым главным тренером из Сербии.