Кабо-Верде с историческим голом преподнесло еще одну сенсацию на ЧМ-2026
"Синие акулы" повели в счете на 21-й минуте встречи, когда дальним ударом со штрафного отличился Кевин Ленини.
Перед уходом на перерыв уругвайцы не только восстановили равновесие, но и вырвались вперед. Сначала отметился хавбек Максимилиано Араухо, спустя мгновение он же отдал голевой пас Агустину Каноббио.
На 61-й минуте Кабо-Верде сравняло счет: пустые ворота южноамериканцев поразил Элиу Варела – 2:2.
Лучшим игроком прошедшего матча признали полузащитника российского "Краснодара" – Кевина Ленина, который забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира.
Также стоит отметить, что африканцев приехала поддержать в США мама вратаря Кабо-Верде Возиньи, которой выдали визу почти за сутки благодаря поддержке лидера демократов в Конгрессе США Хакима Джеффриса.
Нельзя не подчеркнуть, что Кабо-Верде после двух сенсаций имеет реальные шансы пробиться в 1/16 финала ЧМ-2026.
На старте турнира они не дали обыграть себя Испании (0:0). В свою очередь "красная фурия" во втором туре разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и возглавила группу H, набрав четыре очка.
В этой встрече свой первый гол на чемпионатах мира забил 18-летний Ламин Ямаль. А его коллега по сборной Микель Ойарсабаль оформил дубль.
Теперь судьба двух путевок в плей-офф из этого квартета решится в заключительном туре. Уругвай сразится с Испанией, а Кабо-Верде померится силами с Саудовской Аравией.
Вся эта четверка команд сохраняет хорошие шансы для продолжения борьбы в следующем раунде.
Днем ранее произошло еще одно открытие нынешнего турнира: сборная Кюрасао набрала историческое очко и находится в шаге от плей-офф ЧМ-2026.