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Спорт

Кабо-Верде с историческим голом преподнесло еще одну сенсацию на ЧМ-2026

Футбол Ничья Уругвай, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 10:58 Фото: Instagram/fifaworldcup
В ночь на 22 июня сборная Кабо-Верде сыграла вничью (2:2) с Уругваем в рамках второго тура ЧМ-2026. При этом африканская команда забила свой первый гол в истории мировых первенств и близка к проходу в плей-офф текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

"Синие акулы" повели в счете на 21-й минуте встречи, когда дальним ударом со штрафного отличился Кевин Ленини.

Перед уходом на перерыв уругвайцы не только восстановили равновесие, но и вырвались вперед. Сначала отметился хавбек Максимилиано Араухо, спустя мгновение он же отдал голевой пас Агустину Каноббио.

На 61-й минуте Кабо-Верде сравняло счет: пустые ворота южноамериканцев поразил Элиу Варела – 2:2.

Лучшим игроком прошедшего матча признали полузащитника российского "Краснодара" – Кевина Ленина, который забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира.

Также стоит отметить, что африканцев приехала поддержать в США мама вратаря Кабо-Верде Возиньи, которой выдали визу почти за сутки благодаря поддержке лидера демократов в Конгрессе США Хакима Джеффриса.

Нельзя не подчеркнуть, что Кабо-Верде после двух сенсаций имеет реальные шансы пробиться в 1/16 финала ЧМ-2026.

На старте турнира они не дали обыграть себя Испании (0:0). В свою очередь "красная фурия" во втором туре разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и возглавила группу H, набрав четыре очка.

В этой встрече свой первый гол на чемпионатах мира забил 18-летний Ламин Ямаль. А его коллега по сборной Микель Ойарсабаль оформил дубль.

Теперь судьба двух путевок в плей-офф из этого квартета решится в заключительном туре. Уругвай сразится с Испанией, а Кабо-Верде померится силами с Саудовской Аравией.

Вся эта четверка команд сохраняет хорошие шансы для продолжения борьбы в следующем раунде.

Днем ранее произошло еще одно открытие нынешнего турнира: сборная Кюрасао набрала историческое очко и находится в шаге от плей-офф ЧМ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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