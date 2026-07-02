В парном разряде "Уимблдона-2026" состоялось казахстанское противостояние

2 июля на травяных кортах Лондона стартовали игры парного разряда Открытого чемпионата Великобритании по теннису, в первом круге которого лидер женской сборной Казахстана Анна Данилина выступила против своей соотечественницы Юлии Путинцевой, сообщает Zakon.kz.

Каждая из наших теннисисток играли со своими напарницами: Анне помогала сербка Александра Крунич, а Юлию поддержала представительница Канады Лейла Фернандес.

Фаворитами считались Данилина и Крунич, которым организаторы "Уимблдона" дали третий номер посева.

Свою роль они оправдали уже в первой партии, выиграв ее легко со счетом 6:2. Но затем Юлия и Лейла перестроили свою тактику, что сразу отразилось на их игре, спортсменки победили во втором сете – 6:1.

Судьба данного сражения решилась в заключительной третьей партии, где удача улыбнулась Анне и Александре – 6:3.

Теперь во втором круге английского чемпионата Данилина и Крунич сыграют против победительниц матча Сорана Кирстя (Румыния)/Анна Калинская (Россия) – Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (обе Украина).

А сегодня вечером казахстанские болельщики тенниса будут переживать за своих любимцев Елену Рыбакину и Александра Бублика, которые попытаются получить путевки в третий раунд одиночного разряда.