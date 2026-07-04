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Спорт

Месси против Возиньи: завершился матч Аргентина – Кабо-Верде

Аргентина - Кабо-Верде, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 05:50 Фото: Instagram/leomessi
4 июля на стадионе "Хард Рок" в Майами завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Аргентины и Кабо-Верде, сообщает Zakon.kz.

Аргентина с огромным трудом сломила сопротивление Кабо-Верде.

Аргентина – Кабо-Верде, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 05:50

Фото: Instagram/fifaworldcup

Судьба матча решилась только в дополнительное время, когда решающий мяч был забит на 111-й минуте. Таким образом Аргентина вырвала победу со счетом 3:2.

Аргентина – Кабо-Верде, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 05:50

Фото: Telegram/Спортс

Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9-11 июля, полуфиналы – на 14-15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на "Метлайф Стэдиум".

Действующим победителем мирового первенства является команда Аргентины.

Часами ранее стал известен результат встречи Египет – Австралия.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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