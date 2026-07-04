Месси против Возиньи: завершился матч Аргентина – Кабо-Верде
Фото: Instagram/leomessi
4 июля на стадионе "Хард Рок" в Майами завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Аргентины и Кабо-Верде, сообщает Zakon.kz.
Аргентина с огромным трудом сломила сопротивление Кабо-Верде.
Судьба матча решилась только в дополнительное время, когда решающий мяч был забит на 111-й минуте. Таким образом Аргентина вырвала победу со счетом 3:2.
Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9-11 июля, полуфиналы – на 14-15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на "Метлайф Стэдиум".
Действующим победителем мирового первенства является команда Аргентины.
Часами ранее стал известен результат встречи Египет – Австралия.
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