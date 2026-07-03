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Спорт

Перед матчем Египет – Австралия директор египтян попал в потасовку

Сборная Египта по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 02:35 Фото: pixabay
2 июля директор сборной Египта по футболу Ибрагим Хасан и американский полицейский устроили потасовку в отеле Далласа, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в отеле, где остановилась египетская делегация перед матчем 1/16 финала чемпионата мира против Австралии. Об этом пишет Goal.

На видео, опубликованном египетским журналистом, полиция не разрешила подойти представителям штаба к игроку египетской сборной, а именно к нападающему Трезеге, который фотографировался с детьми в холле отеля. Офицер оттолкнул Ибрагима Хасана со словами "Отойди!", на что тот резко ответил: "Не толкайте меня!"

К слову, сборные Египта и Австралии 3 июля сыграла в 1/16 финала чемпионата мира. Встреча прошла в штате Техас, где Египет победил Австралию в серии пенальти. Африканцы подошли к этому матчу с серией из трех игр без поражений – длиннейшей в истории их выступлений на чемпионатах мира.

В итоге Египет выходит в 1/8 финала.

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 02:35

Фото: Telegram/Foot Football

Также 3 июля Швейцария впервые за 88 лет победила в плей-офф ЧМ по футболу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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