Перед матчем Египет – Австралия директор египтян попал в потасовку
Инцидент произошел в отеле, где остановилась египетская делегация перед матчем 1/16 финала чемпионата мира против Австралии. Об этом пишет Goal.
На видео, опубликованном египетским журналистом, полиция не разрешила подойти представителям штаба к игроку египетской сборной, а именно к нападающему Трезеге, который фотографировался с детьми в холле отеля. Офицер оттолкнул Ибрагима Хасана со словами "Отойди!", на что тот резко ответил: "Не толкайте меня!"
🚨 Tensions reported in Dallas— Micky Jnr (@MickyJnr__) July 2, 2026
There were reports of tension between American security personnel and officials from the Egypt national team at the team hotel in Dallas. 🇪🇬🇺🇸
Details remain unclear at this stage, with the situation believed to have been resolved or contained.… pic.twitter.com/06FiYjd6t8
К слову, сборные Египта и Австралии 3 июля сыграла в 1/16 финала чемпионата мира. Встреча прошла в штате Техас, где Египет победил Австралию в серии пенальти. Африканцы подошли к этому матчу с серией из трех игр без поражений – длиннейшей в истории их выступлений на чемпионатах мира.
В итоге Египет выходит в 1/8 финала.
Также 3 июля Швейцария впервые за 88 лет победила в плей-офф ЧМ по футболу.