Колумбия стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Утром 4 июля сборная Колумбии по футболу пробилась в 1/8 финала мирового первенства, обыграв на своем пути команду Ганы со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Единственный и победный гол в этом матче, который проходил на "Эрроухед Стэдиум" в Канзас-Сити (США), на 14-й минуте забил атакующий полузащитник Джон Арьяс, представляющий бразильский "Палмейрас".

Таким образом, Колумбия самой последней закрыла первый раунд плей-офф ЧМ-2026 и пробилась в 1/8 финала данного турнира.

Далее 8 июля южноамериканцев ждет соперничество с командой Швейцарии, начало – в 01:00 по казахстанскому времени.

Тем временем звездный португальский футболист клуба "Актобе" Луиш Нани высказался о голевом потенциале своего знаменитого соотечественника Криштиану Роналду.