Колумбия стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу
Фото: Instagram/fifaworldcup
Утром 4 июля сборная Колумбии по футболу пробилась в 1/8 финала мирового первенства, обыграв на своем пути команду Ганы со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.
Единственный и победный гол в этом матче, который проходил на "Эрроухед Стэдиум" в Канзас-Сити (США), на 14-й минуте забил атакующий полузащитник Джон Арьяс, представляющий бразильский "Палмейрас".
Таким образом, Колумбия самой последней закрыла первый раунд плей-офф ЧМ-2026 и пробилась в 1/8 финала данного турнира.
Далее 8 июля южноамериканцев ждет соперничество с командой Швейцарии, начало – в 01:00 по казахстанскому времени.
Тем временем звездный португальский футболист клуба "Актобе" Луиш Нани высказался о голевом потенциале своего знаменитого соотечественника Криштиану Роналду.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript