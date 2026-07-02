Звезда "Актобе" лестно отозвался о лучшем снайпере мирового футбола Роналду

Экс-полузащитник сборной Португалии, а ныне игрок казахстанского "Актобе" Луиш Нани по приглашению на днях побывал в США на одном из мероприятий чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

39-летний футболист западноказахстанского коллектива сейчас немного отлучен от игр КПЛ-2026, так как получил дисквалификацию на матч 16-го тура.

Воспользовавшись отдыхом, португалец улетел на мундиаль, где появился в кругу мировых знаменитостей, а также высказался об игре своего друга и бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" – Криштиану Роналду.

"Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне, он отвлекает защитников и способен решить исход матча. Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей. Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения". Луиш Нани

Роналду на текущем чемпионате мира забил два мяча в ворота сборной Узбекистана, что обернулось разгромом наших соседей со счетом 5:0.

Однако в матчах против ДР Конго (1:1) и Колумбии (0:0) капитан "Аль-Насра" ничем не отличился и получил массу критики в свой адрес.

Шанс проявить себя будет предоставлен ему ближайшей ночью, когда Португалия поспорит с Хорватией за выход в 1/8 финала ЧМ-2026.