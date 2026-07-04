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Спорт

Елена Рыбакина разочаровала фанатов и вылетела с "Уимблдона-2026"

Теннис Поражение Мертенс, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 19:28 Фото: ktf.kz
4 июля 2026 года Открытый чемпионат Великобритании по теннису недосчитался одного из своих главных фаворитов в женском одиночном разряде – казахстанки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка мира преподнесла неприятный сюрприз своей невыразительной игрой и проиграла 25-й ракетке текущего турнира Элизе Мертенс из Бельгии.

Это случилось в матче третьего раунда английского чемпионата, где бельгийка смотрелась более предпочтительно и оказалась сильнее в двух партиях – 7:5, 6:1.

Таким образом, Рыбакина покидает Лондон и в очередной раз прощается с целью стать первой ракеткой планеты.

В отсутствие Елены казахстанские болельщики будут переживать за Александра Бублика и Анну Данилину, которые пока продолжают свое выступление.

Чуть позже сегодня лидер мужской сборной Казахстана выйдет на корт, чтобы оспорить путевку в третий круг "Уимблдона" в поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо.

А на днях сборная Бельгии отыграла два мяча и на 125-й минуте матча ЧМ-2026 вырвала победу у Сенегала.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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