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Спорт

Бельгия отыграла два мяча и на 125-й минуте вырвала победу у Сенегала

Футбол Победа Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:56 Фото: Instagram/fifaworldcup
Минувшей ночью на чемпионате мира по футболу состоялся один из интереснейших по накалу страстей поединков первого раунда плей-офф, где сразились Бельгия и Сенегал, сообщает Zakon.kz.

Битва, которая прошла на арене "Люмен Филд" в Сиэтле (США), держала всех в напряжении до последних секунд и в первую очередь оправдала надежды бельгийской дружины.

Надо отметить, что "красные дьяволы" проигрывали по ходу встречи 0:2 до 86-й минуты после точных ударов Хабиба Диарра и Исмаила Сарр.

Четыре минуты не хватило африканцам для счастья, и они забыли об обороне в это мгновение, за что и поплатились.

Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс быстренько воспользовались своим шансом и сравняли счет. А уже в конце дополнительного времени экстра-тайма бельгийцы вырвали победу благодаря удачной реализации пенальти в исполнении капитана Юри Тилеманса.

В итоге европейцы чудесным образом пробились в 1/8 финала текущего турнира, где они 7 июля встретятся с командой США.

"В футболе все возможно, если ты в это веришь, сила этой команды в том числе и в скамейке запасных. С одиннадцатью игроками результата не добьешься. К концу матча соперники потеряли концентрацию. Они хотели удержать счет 2:0, что, на мой взгляд, было большой ошибкой. Это придало нам уверенности. Потому что, когда счет стал 1:2, ход матча изменился. Сравняли счет, и хорошо, что реализовали этот заслуженный пенальти в конце".Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия

Тем временем последние матчи сборной Мексики оборачиваются плачевным исходом для их болельщиков.

Накануне Мексика обыграла Эквадор и стала участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу. После этого на улицах Мехико случилась трагедия, в ходе которой погибли два человека.

А неделю назад там же автомобиль въехал в толпу фанатов, где пострадали 17 человек.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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