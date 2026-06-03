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Спорт

Главная соперница Рыбакиной с треском вылетела в четвертьфинале "Ролан Гаррос-2026"

Теннис Поражение Париж, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 20:33 Фото: Instagram/rolandgarros
3 июня на Открытом чемпионате Франции по теннису произошла вторая громкая сенсация. Париж недосчитался главной фаворитки в женском одиночном разряде, первой ракетки мира Арины Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Первую сеяную "Ролан Гаррос" обидела россиянка Диана Шнайдер, которая переиграла белорусскую теннисистку с "баранкой" в третьем решающем сете на стадии четвертьфинала данного турнира со счетом 3:6, 7:5, 6:0.

Стоит подчеркнуть, что во второй партии Шнайдер уступала со счетом 1:4 и в этот момент случился невероятный поворот.

25-й номер текущих соревнований выиграла 10 геймов подряд и в итоге совершила фантастический камбэк.

"У меня нет слов, очень счастлива, сложные условия сегодня были на корте, сильно нервничала против Арины, никогда ранее с ней не играла. Первый сет – приспособление к игре соперницы и погодным условиям, старалась не думать о счете, а концентрировалась на игре. Просто боролась за каждый мяч, пыталась бегать, как это позволяют условия. Все это привело к победе". Диана Шнайдер

Таким образом, 22-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира "Большого шлема".

Теперь Шнайдер за выход в финал "Ролан Гаррос-2026" сразится с еще одной сенсацией дня, польской теннисисткой Майей Хвалинска, которая четыре часа назад победила Анну Калинскую (Россия).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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