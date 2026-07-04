#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+14°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+14°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

48 эйсов спустя: Александр Бублик одолел американца на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 02:50 Фото: instagram/bublik
11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик сделал 48-м подач навылет в матче третьего круга Уимблдонского турнира с американцем Фрэнсисом Тиафо, который занимает 19-е место в рейтинге АТР, сообщает Zakon.kz.

По данным Чемпионат, матч прошел со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 в пользу казахстанца.

Теперь за право выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026 Александр Бублик поспорит с еще одним теннисистом из США Тейлором Фрицем (7-й номер рейтинга).

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Ранее теннисистка Мертенс высказалась о сенсационной победе над Рыбакиной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Первая ракетка Казахстана
05:53, 03 июля 2026
Александр Бублик сильно разозлился во втором круге "Уимблдона"
Александр Бублик вошел в топ-10 по количеству эйсов за сезон
15:55, 27 ноября 2023
Александр Бублик вошел в топ-10 по количеству эйсов за сезон
Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 в Марселе
19:31, 11 февраля 2025
Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 в Марселе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Было тяжело играть в такую погоду&quot;: Масудов оценил победу &quot;Алтая&quot; над &quot;Тобылом&quot;
00:55, 05 июля 2026
"Было тяжело играть в такую погоду": Масудов оценил победу "Алтая" над "Тобылом"
Экс-игрок &quot;Кайрата&quot; Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026
00:18, 05 июля 2026
Экс-игрок "Кайрата" Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026
Анна Данилина вышла в третий круг парного разряда &quot;Уимблдона&quot;
23:51, 04 июля 2026
Анна Данилина вышла в третий круг парного разряда "Уимблдона"
Жуман Жумабеков проиграл нокаутом экс-бойцу UFC Диего Брандао на турнире в Алматы
23:12, 04 июля 2026
Жуман Жумабеков проиграл нокаутом экс-бойцу UFC Диего Брандао на турнире в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: