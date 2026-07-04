48 эйсов спустя: Александр Бублик одолел американца на Уимблдоне

Фото: instagram/bublik

11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик сделал 48-м подач навылет в матче третьего круга Уимблдонского турнира с американцем Фрэнсисом Тиафо, который занимает 19-е место в рейтинге АТР, сообщает Zakon.kz.

По данным Чемпионат, матч прошел со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 в пользу казахстанца. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frances Tiafoe (@bigfoe1998) Теперь за право выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026 Александр Бублик поспорит с еще одним теннисистом из США Тейлором Фрицем (7-й номер рейтинга). Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. Ранее теннисистка Мертенс высказалась о сенсационной победе над Рыбакиной.

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