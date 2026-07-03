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Спорт

Александр Бублик сильно "разозлился" во втором круге "Уимблдона"

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 05:53 Фото: Instagram/atptour
11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик уверенно победил во втором круге "Уимблдона", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Бублик обошел француза Кириана Жаке, занимающего 139-ю строчку мирового рейтинга со счетом 6:3, 6:4, 7:6.

Встреча длилась 1 час 50 минут. Теперь за выход в 1/8 финала "Уимблдона" Бублик сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

"Уимблдон-2026" проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

Ранее сообщалось, что Бублик совершил камбэк в пяти партиях на старте "Уимблдона-2026".

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