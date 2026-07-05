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Спорт

Франция против Парагвая: выяснилась первая пара 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 06:29 Фото: Instagram/equipedefrance
В ночь на 5 июля в матче 1/8 финала сборная Франции встречалась с Парагваем. Игра состоялась на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (США), сообщает Zakon.kz.

Как передает Чемпионат, встреча прошла со счетом 1:0 в пользу европейской команды, которая стала вторым участником 1/4 финала ЧМ-2026.

Так, Франция вышла в 1/4 финала, где теперь "поспорит" со сборной Марокко.

"Львы Атласа" до этого обыграли национальную команду Канады (3:0) и также обеспечили себе место в следующем раунде. Игра пройдет 9 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее сообщалось, что Килиану Мбаппе остался до рекорда Месси один мяч.

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Аксинья Титова
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