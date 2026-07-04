19-й гол на ЧМ: Килиану Мбаппе остался до рекорда Месси один мяч

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 19-й гол на чемпионатах мира в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем. В ночь на 5 июля команды сражаются на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (США), сообщает Zakon.kz.

Как передает Чемпионат, главным арбитром турнира выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счет 1:0 был в пользу французов.

Сейчас Мбаппе сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Лионеля Месси до одного мяча. У аргентинца 20 голов.

На первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии – 1:1, 4:3.

Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию – 3:0. В четвертьфинале турнира победитель данной пары сыграет со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, победив Канаду (3:0).

Ранее Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира по голам в плей-офф.