Раскрыта правда о главном "пахаре" казахстанского ММА

Президент Национальной федерации ММА Казахстана Сагындык Мекеев назвал Жалгаса Жумагулова самым успешным казахстанским бойцом на сегодняшний день, передает Zakon.kz.

Как пишет 5 июля 2026 года издание Sports.kz, глава федерации отметил невероятную форму 37-летнего спортсмена и его уникальное для страны достижение.

"Жалгас – настоящий пахарь. Он мне говорил о том, что не насытился боями и хочет еще драться. Как будто у него открылось второе дыхание. В UFC ему чуть-чуть не повезло. Три боя были совсем близкими, где ему не дали победу. Но в целом, Жалгас – большой молодец. Я очень ценю этого парня. Это достойный пример для нашей молодежи. Человеку уже 37 лет, а он продолжает драться на высоком уровне, является чемпионом и держит себя в хорошей форме. На данный момент это самый успешный боец Казахстана. Кроме Жако никто из казахстанцев не владеет чемпионским поясом в зарубежной лиге", – сказал специалист.

Жалгас Жумагулов является первым казахстанским бойцом в истории, подписавшим контракт с UFC. После ухода из сильнейшей лиги мира он успешно выступает в европейском промоушене Oktagon MMA.

В декабре 2023 года Жалгас Жумагулов провел первую встречу на Родине после возвращения из промоушена UFC. В соглавном поединке турнира Naiza 55 он нокаутировал японца Масато Накамуру. О том, как Жако покинул UFC, читайте здесь.