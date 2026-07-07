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Спорт

После землетрясения найдено тело капитана сборной Венесуэлы по волейболу

Волейбол Смерть Капитана, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:01 Фото: Instagram/fvv_oficial
Главная звезда и капитан мужской сборной Венесуэлы по волейболу Вильнер Ривас погиб вместе со своей семьей во время крупного землетрясения, которое произошло недавно в этой южноамериканской стране, сообщает Zakon.kz.

Тело 31-летнего знаменитого волейболиста нашли на днях, рядом с ним лежали его жена Мариангел Перес и сын Тео, которому было полтора года.

Семья спортсмена 11 дней числилась в списке без вести пропавших после землетрясения, которое обрушилось на Венесуэлу.

Капитан сборной Венесуэлы с нового сезона должен был выступать в Европе за испанский клуб "Гуагуас".

За свою продолжительную карьеру Ривас поиграл за многие известные коллективы из Катара, Швейцарии, Франции и Италии. В прошлом сезоне он защищал честь французского "Нарбонне".

В составе своей сборной он сыграл на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Год назад стал обладателем Кубка Панамерики, где Вильнер получил приз самого ценного игрока.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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