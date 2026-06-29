У берегов Венесуэлы произошло новое землетрясение

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очередное землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, эпицентр находился в 42 км к северу от столицы страны Каракаса, где проживает более 3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Угрозу цунами не объявляли.

Первое разрушительное землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня.

С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло 214 афтершоков.

Официально подтверждена гибель 1 430 человек, еще 3 238 получили ранения. 3 142 пострадавшие семьи лишились жилья и сейчас получают помощь в специальных убежищах.

Ранее 11-летнего мальчика спасли из-под завалов спустя три дня после землетрясения в Венесуэле.