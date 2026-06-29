#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

У берегов Венесуэлы произошло новое землетрясение

Человек, спасатель, руины, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:35 Фото: pexels
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очередное землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, эпицентр находился в 42 км к северу от столицы страны Каракаса, где проживает более 3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Угрозу цунами не объявляли.

Первое разрушительное землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня.

С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло 214 афтершоков.

Официально подтверждена гибель 1 430 человек, еще 3 238 получили ранения. 3 142 пострадавшие семьи лишились жилья и сейчас получают помощь в специальных убежищах.

Ранее 11-летнего мальчика спасли из-под завалов спустя три дня после землетрясения в Венесуэле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Здания, потоп, конец света
19:04, Сегодня
Ученые представили карту 2100 года и показали, какие страны исчезнут
землетрясение в Японии
18:18, 24 февраля 2024
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Японии
землетрясение
00:30, 03 апреля 2025
Ощутимое землетрясение произошло в Японии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Телеграм-канал UKIMET
19:31, Сегодня
Видео вручения Бибисаре Асаубаевой награды от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Казахстан - чемпионат Азии по борьбе до 15 лет
19:19, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: Казахстан проиграл четыре финала и не попал в ТОП-3
Фото: НОК РК
19:18, Сегодня
Более 388 миллионов тенге выплачено призёрам зимних Паралимпийских игр и их тренерам
Фото: WTA
18:55, Сегодня
Юлия Путинцева проиграла на старте "Уимблдона-2026"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: