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Спорт

FIFA показала официальный мяч финального поединка ЧМ-2026 по футболу

Футбол Мяч Финала, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:49 Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная федерация футбола (FIFA) представила изображения мяча Trionda Final, которым сыграют в предстоящем финале мирового первенства 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба главного футбольного органа мира, новый мяч в контексте конфигурации камеры полностью повторяет модель Trionda, которую используют сейчас на текущем мундиале.

"Каждое касание имеет значение, когда на это смотрит весь мир. Вашему вниманию – Trionda Final". Заявление FIFA

Trionda Final изготовлен в белом цвете с черно-золотыми вставками и красными деталями, он дополнен названиями городов, принимающих матчи нынешнего турнира.

Футбол Снаряд Финала ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:49

Фото: Instagram/fifaworldcup

На данный момент пока неизвестно, кто же разыграет "золото" Кубка мира-2026. К этому часу уже определены шесть сборных, которые продолжают борьбу за заветный трофей.

Действующий чемпион мира – команда Аргентины оспорит свою путевку в четвертьфинал турнира сегодня вечером (21:00) в матче против Египта.

А "фараоны" в свою очередь хотят продолжить свой исторический поход в плей-офф нынешнего мундиаля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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