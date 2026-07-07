FIFA показала официальный мяч финального поединка ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (FIFA) представила изображения мяча Trionda Final, которым сыграют в предстоящем финале мирового первенства 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба главного футбольного органа мира, новый мяч в контексте конфигурации камеры полностью повторяет модель Trionda, которую используют сейчас на текущем мундиале.

"Каждое касание имеет значение, когда на это смотрит весь мир. Вашему вниманию – Trionda Final". Заявление FIFA

Trionda Final изготовлен в белом цвете с черно-золотыми вставками и красными деталями, он дополнен названиями городов, принимающих матчи нынешнего турнира.

На данный момент пока неизвестно, кто же разыграет "золото" Кубка мира-2026. К этому часу уже определены шесть сборных, которые продолжают борьбу за заветный трофей.

Действующий чемпион мира – команда Аргентины оспорит свою путевку в четвертьфинал турнира сегодня вечером (21:00) в матче против Египта.

А "фараоны" в свою очередь хотят продолжить свой исторический поход в плей-офф нынешнего мундиаля.