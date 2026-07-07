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Спорт

Швейцария и Колумбия разобрались друг с другом в серии пенальти

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 03:53 Фото: Instagram/swissnatimen
7 июля в матче 1/8 финала чемпионата мира‑2026 в канадском Ванкувере сборная Швейцарии сыграла с командой Колумбии, сообщает Zakon.kz.

Основное время игры не выявило сильнейшего и, в тяжелейшем матче Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.

Швейцария – Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 03:53

Фото: Telegram/Спортс

Теперь победитель минувшей игры сыграет против действующего чемпиона – Аргентины.

Матч Швейцария – Аргентина пройдет 12 июля в 06:00 по казахстанскому времени.

В этот же день, 12 июля в 02:00 по казахстанскому времени звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд выйдет против родоначальников футбола.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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