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Спорт

Матч Мексика – Англия завершился победой гостей

Мексика - Англия, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 08:07 Фото: Instagram/england
5 июля сборные Мексики и Англии сыграли в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года на стадионе "Ацтека" в Мехико, сообщает Zakon.kz.

Для хозяев турнира это один из самых ожидаемых матчей плей-офф. Для Мексики прошедший матч был шансом впервые за 40 лет выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Для Англии – возможность продолжить борьбу за первый крупный титул со времен победного домашнего мундиаля 1966 года.

Итог игры – 2:3 в пользу сборной Англии.

Мексика – Англия, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 08:07

Фото: Telegram/Спортс

Англия героически выстояла на переполненной "Ацтеке", играя 40 минут в меньшинстве. В 1/4 финала команда Тухеля встретится с Норвегией Холанда.

Часами ранее завершилось противостояние сборных Бразилии и Норвегии, а сборная Кабо-Верде триумфально вернулась домой.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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