Швейцария впервые за 88 лет победила в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Швейцарии 3 июля 2026 года одолела сборную Алжира. Теперь швейцарцы сыграют за выход в четвертьфинал с победителем в паре Колумбия – Гана, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел в Ванкувере (Канада) и завершился со счетом 2:0. Авторами голов стали Брил Эмболо и Дан Ндойе.

За выход в четвертьфинал швейцарцы сыграют с победителем матча Колумбия – Гана.

Стоит отметить, что сборная Швейцарии впервые с 1938 года не вылетела после первого матча стадии плей-офф. Также примечательно, что на воротах за сборную Алжира стоял сын Зинедина Зидана Лука.

Ранее утром 3 июля завершился один из драматичных матчей первого раунда плей-офф Чемпионата мира по футболу, где сразились топовые сборные мира, Португалия против Хорватии. Этот матч можно назвать противостоянием двух легендарных игроков – Луки Модрича и Криштиану Роналду.