Швейцария и Колумбия разобрались в серии пенальти

7 июля в матче 1/8 финала чемпионата мира‑2026 в канадском Ванкувере сборная Швейцарии сыграла с командой Колумбии, сообщает Zakon.kz.

Основное время игры не выявило сильнейшего и, в тяжелейшем матче Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.

Теперь победитель минувшей игры сыграет против действующего чемпиона – Аргентины.

Матч Швейцария – Аргентина пройдет 12 июля в 06:00 по казахстанскому времени.

В этот же день, 12 июля в 02:00 по казахстанскому времени звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд выйдет против родоначальников футбола.