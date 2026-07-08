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Спорт

"Кайрат" и "Сутьеска" из Черногории сыграют в Алматы

Кайрат - Сутьеска, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 06:36 Фото: Zakon.kz
8 июля в 20:00 на Центральном стадионе Алматы "Кайрат" откроет новый еврокубковый сезон домашним матчем против черногорской "Сутьески", сообщает Zakon.kz.

Предматчевые активности на территории Центрального стадиона начнутся за несколько часов до стартового свистка. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Болельщиков ждут:

  • интерактивные зоны и активности от партнеров клуба;
  • бесплатный аквагрим;
  • фудкорты с едой и напитками;
  • множество других развлечений.
"В перерыве матча состоится выступление популярной казахстанской исполнительницы Ayau", – говорится в сообщении.

Зрителям порекомендовали приехать на стадион заранее – примерно за 2-3 часа до начала встречи, чтобы избежать очередей и в полной мере прочувствовать атмосферу большого еврокубкового вечера.

"Ровно год назад началась наша яркая еврокубковая история, подарившая нам так много теплых воспоминаний, и пришло время написать новую главу".ФК "Кайрат"

А на полях чемпионата мира бушуют нешуточные страсти. 7 июля в матче 1/8 финала чемпионата мира‑2026 в канадском Ванкувере сборная Швейцарии сыграла с командой Колумбии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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