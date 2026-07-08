Грозился "снести" соперника, а получил нокаут и визит полиции: казахстанский боец угодил в скандал

Казахстанского боксера, тренера, бойца ММА Мухита Амантаева будут привлекать к ответственности за произнесенную им речь перед боем на турнире IBA Nomad, сообщает Zakon.kz.

Стоя на сцене Амантаев жестко высказался в адрес будущего соперника, сопровождая все нецензурной речью.

"Я ему завтра рот закрою... я его полностью снесу, он узнает, кто такой настоящий поц", – прокричал боксер.

Его речь не осталась незамеченной. Полиция приняла меры.

"По факту мелкого хулиганства, выразившегося в нецензурной брани в общественном месте и проявлении неуважения к окружающим, возбуждено административное производство. Собранные материалы направлены в суд. Полиция напоминает, что любые действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок, влекут ответственность, предусмотренную законодательством. Правопорядок начинается с культуры поведения и взаимного уважения", – прокомментировали инцидент в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Инцидент произошел в начале июля перед турниром по смешанным единоборствам IBA Nomad 15 в Алматы. Мухит Амантаев бился с Ануарбеком Бекембетовым. Бекембетов победил в третьем раунде нокаутом.

Ранее известного казахстанского боксера, чемпиона мира и Азии Темиртаса Жусупова обвинили в жестоком избиении супруги.