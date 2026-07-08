#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе

В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 18:15 Фото: olympic.kz
В Алматы проходит чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе, в котором принимают участие 180 спортсменов. В ходе соревнований будут определены победители и призеры в личных и смешанных командных дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по итогам чемпионата будет сформирован состав сборной Казахстана для участия в предстоящих международных соревнованиях, в том числе в летних Азиатских играх Айти – Нагоя 2026, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября, а также в чемпионате мира, запланированном на 1-15 ноября.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, чемпионат Казахстана завершится 10 июля.

Ранее сообщалось, что Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Женская сборная Казахстана завоевала "серебро" на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
15:31, 13 января 2024
Женская сборная Казахстана завоевала "серебро" на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
XVI чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе в Шымкенте
13:33, 18 августа 2025
В Шымкенте стартовал XVI чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе
Пара стрельба Серебро Кубок Мира
13:36, 26 апреля 2024
Казахстан заработал еще одну медаль на Кубке мира по пара пулевой стрельбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниэль Кормье
17:48, Сегодня
Легенда UFC Кормье расплатился с Пимблеттом за проигранное пари
Аружан Жанабаева
17:36, Сегодня
Казахстан потерпел первое поражение от Узбекистана на ЧА по боксу: проиграла Жанабаева
Официально: Александр Нойок попрощался с &quot;Атырау&quot;
17:14, Сегодня
Официально: украинец Александр Нойок попрощался с "Атырау"
Соня Жиенбаева
17:00, Сегодня
Соня Жиенбаева проиграла на старте турнира в Португалии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: