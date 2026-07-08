В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе
Фото: olympic.kz
В Алматы проходит чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе, в котором принимают участие 180 спортсменов. В ходе соревнований будут определены победители и призеры в личных и смешанных командных дисциплинах, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, по итогам чемпионата будет сформирован состав сборной Казахстана для участия в предстоящих международных соревнованиях, в том числе в летних Азиатских играх Айти – Нагоя 2026, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября, а также в чемпионате мира, запланированном на 1-15 ноября.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, чемпионат Казахстана завершится 10 июля.
Ранее сообщалось, что Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript