В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе

В Алматы проходит чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе, в котором принимают участие 180 спортсменов. В ходе соревнований будут определены победители и призеры в личных и смешанных командных дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по итогам чемпионата будет сформирован состав сборной Казахстана для участия в предстоящих международных соревнованиях, в том числе в летних Азиатских играх Айти – Нагоя 2026, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября, а также в чемпионате мира, запланированном на 1-15 ноября.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, чемпионат Казахстана завершится 10 июля.

Ранее сообщалось, что Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай.