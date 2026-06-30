Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай

Фото: olympic.kz

20 июля в Ханчжоу (Китай) стартует этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

В престижном международном турнире примут участие и представители сборной Казахстана. Предварительный состав национальной команды выглядит следующим образом: Сауле Алимбек

Максим Бедарев

Елизавета Безрукова

Никита Чирюкин

Айжан Досмагамбетова

Кирилл Федькин

Элеонора Ибрагимова

Эльдар Иманкулов

Артемий Кабаков

Ольга Хайлова

Александр Ле

Арина Малиновская

Константин Малиновский

Никита Моисеев

Асем Орынбай

Милана Папчихина

Илья Пеньков

Зоя Пискун

Даниил Почивалов

Давид Почивалов

Марк Почивалов

Максим Почивалов

Валерия Попелова

Анастасия Прилепина

Валерий Рахымжан

Адель Садокбаева

Наргиза Сарманова

Ислам Сатпаев

Артем Седельников

Никита Шахторин

София Шульженко

Нина Старова

Кирилл Цуканов

Ратмир Еникеев Как отметили в пресс-службе НОК РК, соревнования завершатся 29 июля. Ранее велоклуб "Астана" объявил свой состав на "Тур де Франс-2026".

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