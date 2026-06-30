Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай
Фото: olympic.kz
20 июля в Ханчжоу (Китай) стартует этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz.
В престижном международном турнире примут участие и представители сборной Казахстана. Предварительный состав национальной команды выглядит следующим образом:
- Сауле Алимбек
- Максим Бедарев
- Елизавета Безрукова
- Никита Чирюкин
- Айжан Досмагамбетова
- Кирилл Федькин
- Элеонора Ибрагимова
- Эльдар Иманкулов
- Артемий Кабаков
- Ольга Хайлова
- Александр Ле
- Арина Малиновская
- Константин Малиновский
- Никита Моисеев
- Асем Орынбай
- Милана Папчихина
- Илья Пеньков
- Зоя Пискун
- Даниил Почивалов
- Давид Почивалов
- Марк Почивалов
- Максим Почивалов
- Валерия Попелова
- Анастасия Прилепина
- Валерий Рахымжан
- Адель Садокбаева
- Наргиза Сарманова
- Ислам Сатпаев
- Артем Седельников
- Никита Шахторин
- София Шульженко
- Нина Старова
- Кирилл Цуканов
- Ратмир Еникеев
Как отметили в пресс-службе НОК РК, соревнования завершатся 29 июля.
Ранее велоклуб "Астана" объявил свой состав на "Тур де Франс-2026".
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