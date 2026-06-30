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Спорт

Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай

Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:19 Фото: olympic.kz
20 июля в Ханчжоу (Китай) стартует этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

В престижном международном турнире примут участие и представители сборной Казахстана. Предварительный состав национальной команды выглядит следующим образом:

  • Сауле Алимбек
  • Максим Бедарев
  • Елизавета Безрукова
  • Никита Чирюкин
  • Айжан Досмагамбетова
  • Кирилл Федькин
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  • Максим Почивалов
  • Валерия Попелова
  • Анастасия Прилепина
  • Валерий Рахымжан
  • Адель Садокбаева
  • Наргиза Сарманова
  • Ислам Сатпаев
  • Артем Седельников
  • Никита Шахторин
  • София Шульженко
  • Нина Старова
  • Кирилл Цуканов
  • Ратмир Еникеев

Как отметили в пресс-службе НОК РК, соревнования завершатся 29 июля.

Ранее велоклуб "Астана" объявил свой состав на "Тур де Франс-2026".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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