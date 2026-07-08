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Происшествия

Истекающий кровью мужчина напугал прохожих в Алматы

Нож, кирпич и лужи крови: что произошло под утро в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 18:32 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские спасли мужчину, которого прохожие обнаружили на улице с тяжелыми ранениями. В одной руке у него был нож, в другой – кирпич, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило в Центр оперативного управления полиции под утро. Очевидцы рассказали, что в микрорайоне "Шанырак-2" Алатауского района по улице идет окровавленный мужчина.

Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции подтвердили информацию. Пострадавший получил серьезные травмы и потерял много крови. До приезда медиков полицейские оказали ему первую помощь и остановили кровотечение, после чего передали мужчину бригаде скорой помощи и помогли доставить его в больницу.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сообщил, что во время празднования дня рождения между участниками застолья вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки он получил ножевые ранения.

В настоящее время сотрудники полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта. По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Алматы ночью на одном из перекрестков пьяный мужчина с ножами напугал людей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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