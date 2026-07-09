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Спорт

Мурат Якин: Мы уже вошли в историю футбола и не боимся Аргентины

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 17:01 Фото: Instagram/swissnatimen
Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Мурат Якин накануне впервые за более чем полвека вывел свою команду в четвертьфинал чемпионата мира, чего не удавалось другим до него за этот промежуток времени, сообщает Zakon.kz.

Дружина Якина добилась этого, обыграв Колумбию в серии пенальти, при этом у швейцарцев из-за травмы отсутствовал их звездный игрок – Йохан Манзамби.

Пока под большим вопросом стоит его возвращение на важнейший матч 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

"Это травма, которая не заживет быстро. Если он будет в форме, мы выпустим его на поле, но мы не хотим рисковать. Не будем забывать, что Швейцария осталась без игрока, который, несмотря на свой возраст (21 год), уже забил три гола и отдал две результативные передачи на турнире. Его присутствие не понадобилось в матче против Колумбии для выхода в следующий раунд. Теперь нас ждет Аргентина".Мурат Якин

Наставник "красных крестоносцев" хочет, чтобы Манзамби был в строю, но не боится сценария, при котором ему, возможно, придется выставить команду без него.

Он понимает, что Швейцария уже достигла исторического результата на этом турнире.

"Это мечта, и у нас есть все необходимое на поле, думаю, мы это доказали. Зрелость наших игроков, качество игроков. Мы можем добиться больших успехов с этой командой. Это будет очень интересный матч. С тактической точки зрения мы постараемся составить конкуренцию действующим чемпионам. И это будет невероятно". Мурат Якин

Манзамби уже стал одной из восходящих звезд нынешнего мундиаля. Полузащитник немецкого "Фрайбурга" в последние недели буквально взорвал футбольный мир, и, скорее всего, он перейдет в АПЛ. А пока Йохан будет поправляться, чтобы попытаться помочь своим коллегам в ближайшем матче 12 июля с Аргентиной.

"Мы уже вошли в историю и не боимся Аргентины. Это уникальная возможность для нас. Однако после поединка с Египтом стало ясно, что Аргентина все же имеет пробелы. Мы очень много работали, и теперь у нас есть эта возможность добиться успеха".Мурат Якин

Здесь стоит напомнить, что Швейцария во главе с тренером турецкого происхождения проиграла всего лишь два из последних 23 официальных матчей на мировой арене.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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