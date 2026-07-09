Арсен Венгер видит только двух главных фаворитов ЧМ-2026 по футболу

Всего лишь 10 дней осталось до завершения чемпионата мира по футболу. В гонке за "золото" нынешнего мундиаля борьбу продолжают уже восемь из стартовавших 48 команд, сообщает Zakon.kz.

Самый главный фаворит из этого списка, сборная Франции, начнет разборки за распределение медалей уже в ближайшие часы.

Так считает один из авторитетнейших экспертов мирового футбола и руководитель отдела глобального развития FIFA – Арсен Венгер.

При этом 76-летний специалист вовсе исключил из общего списка претендентов на титул действующих чемпионов мира из Аргентины.

"Франция выиграет ЧМ, этот поезд движется с такой скоростью, что нужно успеть на него сесть. Все азиатские команды выбыли, потому что не смогли угнаться за интенсивностью и скоростью игры. Только Испания может попытаться свергнуть Францию, потому что у них более высокий технический уровень и коллективная футбольная культура, которой нет ни у кого другого в мире. Конечно, Франция физически сильнее". Арсен Венгер

Если смотреть по турнирной сетке мундиаля, то Франция и Испания могут встретиться только на стадии полуфинала, если, конечно, пройдут своих соперников в ближайших матчах.

А оппоненты у них не из списка слабаков: Франция встретится с Марокко, а Испания сразится с Бельгией.