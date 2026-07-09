Матч Франция – Марокко вытянули Мбаппе и Дембеле

В ночь на 10 июля в четвертьфинале Чемпионата мира-2026 по футболу на стадионе Gillette Stadium в американском Фоксборо сборная Франции сыграла с командой Марокко, сообщает Zakon.kz.

В минувшей игре форвард сборной Франции Килиан Мбаппе установил уникальное достижение, отметившись забитым мячом на 60-й минуте и голевой передачей Дембеле на 66-й минуте. На 77-й минуте он получил травму и был заменен.

Таким образом, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Франции.

Фото: Telegram/Foot Football

По итогам встречи Франция выходит в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с Испанией или Бельгией.

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