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Спорт

Какие перспективы у Франции и Марокко на пути к полуфиналу ЧМ-2026 по футболу

Футбол Анонс 1/4 финала, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:16 Фото: Instagram/equipedefrance
В ночь на 10 июля на чемпионате мира по футболу стартуют поединки 1/4 финала, в первом из которых сборная Франции сыграет против команды Марокко, сообщает Zakon.kz.

Этот матч будет повторением полуфинала ЧМ-2022, где французы переиграли марокканцев со счетом 2:0. И, конечно же, африканцы постараются взять реванш за то поражение. А как на самом деле все произойдет, увидим уже ближайшей ночью, когда обе команды выйдут на поле Gillette Stadium в Фоксборо (США).

Начало встречи запланировано на 01:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

Без сомнения, это одна из интересных пар третьего раунда плей-офф ЧМ-2026. Большинство экспертов здесь отдают предпочтение французскому коллективу во главе с Килианом Мбаппе. Стоимость игроков "трехцветных" на трансферном рынке составляет 1,52 млрд евро, когда ценник "атласских львов" зафиксирован на границе 447,70 млн евро.

Обе сборные пока идут без поражений на этом мундиале, у Франции пять побед в пяти встречах, у Марокко четыре виктории и одна ничья с Бразилией на групповом раунде.

К сожалению команда Мохамеда Уахби в матче с французами из-за травмы не сможет рассчитывать на своего главного снайпера – Исмаэля Сайбари, который на прошлой неделе подписал контракт с "Баварией".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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