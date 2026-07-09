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Спорт

"Что он может мне предложить?": Макгрегор жестко ответил на вопрос о бое с Рахмоновым

Шавкат Рахмонов, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 23:20 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Звездный ирландский файтер Конор Макгорегор (22-6) во время пресс-конференции перед турниром UFC 329 ответил на вопрос о возможном поединке с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым (19-0), передает Zakon.kz.

Как пишет 9 июля 2026 года издание Sports.kz, один из журналистов поинтересовался у Конора Макгрегора, готов ли он в будущем провести поединок против непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова.

Репортер напомнил ирландцу его собственные слова о готовности драться с лучшими представителями индустрии, а также подчеркнул, что Номад ранее нанес поражение соотечественнику Макгрегора – Иэну Гэрри.

"Я знаю, что у него была тяжелая травма. Ему предстоит много работы по восстановлению. И что он может мне сейчас предложить? Чтобы я вообще задумался об этом, ему нужно завоевать чемпионский титул, а пока он даже не близок к этому", – заявил Конор.

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, где победил единогласным решением судей Иэна Гэрри из Ирландии. Из рейтинга полусреднего дивизиона UFC казахстанец был исключен в начале 2026 года.

1 мая 2026 года сообщалось, что Шавкат Рахмонов после рецидива травмы колена выбыл из соревнований на 6-8 месяцев. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации в Германии и делает первые шаги для возвращения к тренировкам.

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Канат Болысбек
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