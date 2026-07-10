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Спорт

Миллион долларов от FIFA: футбольная организация поможет пострадавшим в Венесуэле

Миллион долларов от FIFA: футбольная организация поможет пострадавшим в Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 19:26 Фото: fifafoundation.org
Фонд FIFA выделит 1 млн долларов на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле. Средства будут предоставлены из Гуманитарного фонда организации и направлены на оказание экстренной помощи населению, поддержку спасательных операций и восстановление пострадавших районов.

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что мировое футбольное сообщество выражает солидарность с народом Венесуэлы и готово поддержать гуманитарные организации, работающие в зоне бедствия.

Исполнительный председатель Фонда FIFA Маурисио Макри подчеркнул, что футбол способен объединять людей в самые сложные периоды, а Гуманитарный фонд создан именно для оперативного реагирования на подобные чрезвычайные ситуации.

К оказанию помощи также подключилась Федерация футбола Венесуэлы (FVF), которая совместно с представителями футбольного сообщества страны участвует в поддержке пострадавших регионов.

В FIFA отметили, что детали распределения выделенного миллиона долларов и перечень финансируемых проектов будут опубликованы после завершения оценки гуманитарной ситуации.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По состоянию на 9 июля число погибших достигло 3889 человек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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