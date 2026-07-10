Миллион долларов от FIFA: футбольная организация поможет пострадавшим в Венесуэле
Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что мировое футбольное сообщество выражает солидарность с народом Венесуэлы и готово поддержать гуманитарные организации, работающие в зоне бедствия.
Исполнительный председатель Фонда FIFA Маурисио Макри подчеркнул, что футбол способен объединять людей в самые сложные периоды, а Гуманитарный фонд создан именно для оперативного реагирования на подобные чрезвычайные ситуации.
К оказанию помощи также подключилась Федерация футбола Венесуэлы (FVF), которая совместно с представителями футбольного сообщества страны участвует в поддержке пострадавших регионов.
В FIFA отметили, что детали распределения выделенного миллиона долларов и перечень финансируемых проектов будут опубликованы после завершения оценки гуманитарной ситуации.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По состоянию на 9 июля число погибших достигло 3889 человек.