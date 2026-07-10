3889 погибших и десятки тысяч пострадавших: в Венесуэле озвучили жуткие последствия "сейсмического дуплета"
В ночь на 10 июля председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в Telegram-канале заявил, что по состоянию на 9 июля число погибших при землетрясениях достигло 3889 человек.
Согласно его обновленным данным, в результате природной стихии пострадали 16,7 тыс. человек, спасти удалось 6,4 тыс. человек. Потеряли кров 17,9 тыс. человек.
Death toll in Venezuela earthquakes rises to 3,889, with 16,740 others injured. – authorities pic.twitter.com/FBYwLU0JgX— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 9, 2026
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#IMPACTANTE El edificio Los Molinos , Urb. Caribe, La Guaira, en el momento de su caida; camara de seguridad de la casa de un vecino.#Venezuela #TerremotoVE pic.twitter.com/TVWOexsN8Q— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 2, 2026
🚀 ¡DATO MATA RELATO! Han pasado 15 días desde que el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 devastó la costa venezolana. 15 días de dolor, de búsqueda, de familias rotas y de un silencio oficial que intenta enterrar la magnitud de la tragedia. Pero las imágenes, como la que captó… pic.twitter.com/R53dRY6ouw— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 9, 2026
Не так давно стало известно, что после землетрясения было найдено тело капитана сборной Венесуэлы по волейболу.