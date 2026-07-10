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Происшествия

3889 погибших и десятки тысяч пострадавших: в Венесуэле озвучили жуткие последствия "сейсмического дуплета"

дороги, дом, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 12:56 Фото: pexels
24 июня 2026 года север Венесуэлы содрогнулся от редкого природного явления – "сейсмического дуплета". Два мощнейших подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом всего в 40 секунд, спровоцировав масштабную катастрофу, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 10 июля председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в Telegram-канале заявил, что по состоянию на 9 июля число погибших при землетрясениях достигло 3889 человек.

Согласно его обновленным данным, в результате природной стихии пострадали 16,7 тыс. человек, спасти удалось 6,4 тыс. человек. Потеряли кров 17,9 тыс. человек.

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Не так давно стало известно, что после землетрясения было найдено тело капитана сборной Венесуэлы по волейболу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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