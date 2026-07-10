#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Путинцева завершила полуфинал турнира в Швеции с большим отрывом

Вторая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 02:31 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Вторая ракетка Казахстана уступила в полуфинале турнира категории WTA 125 в Бостаде (Швеция), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, соперницей 84-й ракетки мира из Казахстана в матче 1/2 финала стала бывшая вторая ракетка мира из Испании – Паола Бадоса, которая теперь занимает 141-е место в рейтинге WTA.

За 1 час 6 минут Юлия Путинцева продемонстрировала один эйс, допустила одну невынужденную ошибку, не сумела совершить ни одного брейка, проиграла четыре гейма на своей подаче и проиграла со счетом 1:6, 2:6.

В общем счет в личном противостоянии теннисисток стал 5:2 в пользу Бадосы, которая теперь "поспорит" с представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт, занимающей 90-ю позицию в мировом рейтинге.

Ранее стало известно, что впервые в истории две чешские теннисистки сыграют в финале "Уимблдона-2026".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Юлия Путинцева уступила в полуфинале турнира WTA в Швеции
19:27, 14 июля 2023
Казахстанка Юлия Путинцева уступила в полуфинале турнира WTA в Швеции
Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Швеции
09:26, 14 июля 2023
Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Швеции
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно выступает на турнире категории WTA 125 в шведском Бастаде. 56 ракетка мира пробилась в четвертьфинал женского одиночного разряда
10:25, 13 июля 2023
Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Швеции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович
02:21, 11 июля 2026
Я хотел выиграть "Уимблдон": Джокович прокомментировал поражение от Синнера
Джастин Гейджи
01:52, 11 июля 2026
Джастин Гейджи задумался о завершении карьеры
Аружан Сагандыкова
01:18, 11 июля 2026
Аружан Сагандыкова одержала победу в четвертьфинале турнира в Астане
Фото: XDS Astana Team
00:44, 11 июля 2026
Гонщик "Астаны" Кантер финишировал в топ-5 этапа "Тур де Франс-2026"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: