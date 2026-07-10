Путинцева завершила полуфинал турнира в Швеции с большим отрывом

Вторая ракетка Казахстана уступила в полуфинале турнира категории WTA 125 в Бостаде (Швеция), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, соперницей 84-й ракетки мира из Казахстана в матче 1/2 финала стала бывшая вторая ракетка мира из Испании – Паола Бадоса, которая теперь занимает 141-е место в рейтинге WTA.

За 1 час 6 минут Юлия Путинцева продемонстрировала один эйс, допустила одну невынужденную ошибку, не сумела совершить ни одного брейка, проиграла четыре гейма на своей подаче и проиграла со счетом 1:6, 2:6.

В общем счет в личном противостоянии теннисисток стал 5:2 в пользу Бадосы, которая теперь "поспорит" с представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт, занимающей 90-ю позицию в мировом рейтинге.

Ранее стало известно, что впервые в истории две чешские теннисистки сыграют в финале "Уимблдона-2026".