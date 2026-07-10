Впервые в истории две чешские теннисистки сыграют в финале "Уимблдона-2026"

Уникальное событие происходит в эти дни на Открытом чемпионате Великобритании по теннису. Накануне там определились финалистки в женском одиночном разряде, и оба эти игрока являются представителями Чехии, что ранее не наблюдалось, сообщает Zakon.kz.

11 июля болельщики тенниса на главной арене "Уимблдона-2026" увидят противостояние Линды Носковой и Каролин Муховой.

21-летняя Носкова впервые пробилась в финал турнира "Большого шлема". Накануне 12-я ракетка мира победила украинку Марту Костюк в полуфинале английского первенства – 6:4, 6:4.

Благодаря выходу в финал этого турнира Линда сейчас в Live-рейтинге WTA поднялась на восьмую позицию и обновила свой личный рекорд.

За дебютный титул в карьере Носкова сразится со своей соотечественницей Каролин Муховой, которая в свою очередь отправила домой американку Кори Гауфф.

Пока девушки готовятся к решающему матчу турнира, через несколько часов на корты Лондона выйдут полуфиналисты мужской сетки, где сенсационный британец Артур Фери померится силами с чемпионом "Ролан Гаррос-2026" Александром Зверевым.

Затем чуть позже сегодня первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Новаком Джоковичем.