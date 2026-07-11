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Спорт

Футбольный мир скорбит: полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс умер в 25 лет

умер Джейден Адамс, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 21:07 Фото: wikipedia/Джейден Адамс
Футбольное сообщество Южной Африки потрясла трагическая новость – скончался полузащитник сборной ЮАР и "Мамелоди Сандаунз" Джейден Адамс. Ему было 25 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Soccer Laduma, недавно хавбек представлял национальную команду на чемпионате мира FIFA, где получил возможность проявить себя на крупнейшей футбольной сцене.

Обстоятельства смерти футболиста пока не раскрываются. Представители Адамса и его опекун подтвердили информацию о трагедии, попросив уважать личное пространство семьи. В "Мамелоди Сандаунз" также сообщили, что не готовы комментировать ситуацию, призвав дать близким время пережить утрату.

Наставник и близкий друг семьи Брендин Джонсон рассказал, что родные игрока находятся в состоянии глубокого потрясения.

"Сейчас все очень тяжело. Семья не готова к общению, им нужно время. Эта новость стала огромным ударом для всех. Он только вернулся с чемпионата мира, и никто не ожидал такого. Я разговаривал с ним в четверг – он был настроен позитивно, строил планы, готовился продолжить карьеру после турнира и новых успехов. Он всегда ценил возможность быть рядом с семьей", – отметил Джонсон.

Адамс считался одним из самых перспективных футболистов ЮАР. Он начал карьеру в "Стелленбоше", где привлек внимание своими выступлениями, после чего получил шанс выступать за "Мамелоди Сандаунз" и национальную сборную.

На международном уровне полузащитник успел заявить о себе, приняв участие в чемпионате мира и продемонстрировав высокий потенциал.

Футбольная общественность ЮАР выразила соболезнования семье Джейдена Адамса, его клубу, национальной сборной и всем, кто был близок к молодому игроку.

Ранее сообщалось, что сборная Испании продолжает побеждать в плей-офф ЧМ-2026 благодаря голам в концовках встреч. В четвертьфинале команда Луиса де ла Фуэнте одолела Бельгию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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