Бельгия против Испании: кто кому проиграл в матче ЧМ-2026

Фото: Instagram/sefutbol

Сборная Испании продолжает побеждать в плей-офф ЧМ-2026 благодаря голам в концовках встреч. В четвертьфинале команда Луиса де ла Фуэнте одолела Бельгию, сообщает Zakon.kz.

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