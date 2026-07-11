Бельгия против Испании: кто кому проиграл в матче ЧМ-2026
Фото: Instagram/sefutbol
Сборная Испании продолжает побеждать в плей-офф ЧМ-2026 благодаря голам в концовках встреч. В четвертьфинале команда Луиса де ла Фуэнте одолела Бельгию, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Чемпионат, главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился мнением о матче с Испанией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.
"Они на мгновение засомневались в себе, особенно когда мы сравняли счет. В важных матчах все решают детали. Мы все поддерживаем наших футболистов, которые, возможно, допустили несколько ошибок во время игры. С такой командой нельзя ничего отдавать, нельзя допускать ошибок. К сожалению, именно так мы и выбыли из турнира. Это должно послужить уроком, особенно для молодых футболистов. Они полны страсти и энтузиазма, но им также нужно сохранять хладнокровие и тщательно обдумывать свои действия на поле. Я горжусь своими футболистами. Мы показали, что Бельгия – великая команда на этом чемпионате мира. Сегодня все заканчивается, и мы должны это принять", – сказал Гарсия RMC Sport.
Ранее новый наставник сборной Португалии сделал заявление о будущем Роналду.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript