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Спорт

Казахстанки пробились в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Джакарте

Казахстанки пробились в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Джакарте, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:22 Фото: olympic.kz
В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. 8 июля в категории U23 состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам четыре представительницы сборной Казахстана вышли в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

За выход в финал поборются Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг) и Аяжан Ермек (до 60 кг).

В свою очередь, Сымбат Алиаскар (до 54 кг) и Аружан Жанабаева (до 65 кг) завершили выступление на стадии четвертьфинала.

По информации пресс-службы НОК РК, полуфинальные поединки в возрастной категории U23 состоятся 12 июля.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовал чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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