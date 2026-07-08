Казахстанки пробились в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Джакарте

В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. 8 июля в категории U23 состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам четыре представительницы сборной Казахстана вышли в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

За выход в финал поборются Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг) и Аяжан Ермек (до 60 кг).

В свою очередь, Сымбат Алиаскар (до 54 кг) и Аружан Жанабаева (до 65 кг) завершили выступление на стадии четвертьфинала.

По информации пресс-службы НОК РК, полуфинальные поединки в возрастной категории U23 состоятся 12 июля.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовал чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе.