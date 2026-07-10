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Спорт

Пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Азии в Индонезии

пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 20:48 Фото: olympic.kz
В Джакарте (Индонезия) проходит чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. Сегодня, 10 июля, состоялись четвертьфинальные поединки в категории U23. По их итогам пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

Аман Конысбек (до 75 кг) одержал победу техническим нокаутом.

Бексултан Боранбек (до 55 кг), Нурасыл Толебек (до 60 килограммов), Нурбек Мурсал (до 70 кг) и Темирлан Мукатаев (до 85 кг) выиграли свои поединки решением судей.

Нурзат Онгаров (до 50 кг) и Асылхан Кошербай (до 65 кг) завершили выступление на стадии четвертьфинала.

Полуфинальные поединки запланированы на 12 июля.

Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет завоевал медаль на юношеском чемпионате мира в Колумбии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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