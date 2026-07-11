Норвегия – Англия: кто забрал путевку в полуфинал

На стадионе "Хард-Рок" в Майами-Гарденс сборные Норвегии и Англии разыграли первую путевку в полуфинал чемпионата мира по футболу-2026, сообщает Zakon.kz.

Норвегия открыла счет в первом тайме, когда Шельдеруп закинул через Пикфорда в дальнюю девятку. Но Англия сравняла счет в концовке тайма за счет великолепного гола Беллингема.

Несмотря на ожесточенный второй тайм, с отменой второго гола у норвежцев, к последней минуте основного времени счет на табло оставался 1:1. Однако в первом экстра-тайме Англия забила второй гол.

Общий исход игры 2:1 в пользу Англии.

Среди мировых знаменитостей на матче Норвегия – Англия были замечены Дэвид Бекхэм и Винус Уильямс.

Соперником Англии в полуфинале, который состоится 15 июля в Атланте, станет победитель матча 1/4 финала между сборными Аргентины и Швейцарии. Сегодня в 06:00 по казахстанскому времени в Канзас-Сити они разыграют между собой последнюю путевку в полуфинал.

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