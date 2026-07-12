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Спорт

Беллингем стал лучшим игроком матча Англия – Норвегия

Сборная Англии по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 05:35 Фото: Instagram/fifaworldcup
По версии Michelob Ultra Superior полузащитник сборной Англии Беллингем признан лучшим футболистом матча против команды Норвегии на ЧМ‑2026, сообщает Zakon.kz.

21-летний Беллингем оформил дубль в этой встрече, всего на его счету теперь шесть голов на ЧМ‑2026. После минувшего матча он стал главной звездой сборной Англии.

"Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем продолжает удивлять на чемпионате мира, войдя в число главных претендентов на "Золотую бутсу". При этом он остаётся единственным представителем своей позиции в этом списке", – отмечают футбольные эксперты.

По данным официального сайта ФИФА, его признали лучшим игроком матча Норвегия – Англия по версии Michelob Ultra Superior. Ведь на третьей минуте первых добавочных 15 минут Беллингем вывел свою команду вперед – впервые за время матча.

Ранее сообщалось, что один из ведущих полузащитников сборной Англии Деклан Райс изолирован от своей команды из-за вирусной инфекции.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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