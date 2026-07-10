Анастасия Рыпакова выиграла "серебро" молодежного чемпионата Азии

Сборная Казахстана завоевала первую медаль на проходящем в Ордосе (Китай) молодежном чемпионате Азии. Анастасия Рыпакова заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в длину. В своей лучшей попытке наша соотечественница показала результат 6,11 м, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, Диляра Хайбуллина, заявленная в этой же дисциплине, не вышла на старт.

Золотую медаль завоевала китаянка Инъин Хуан с результатом 6,48 метра. Бронзовым призером стала Ха Тхи Тхюи Ханг из Вьетнама – 6,10 м.

Ранее сообщалось, что впервые в истории две чешские теннисистки сыграют в финале "Уимблдона-2026".