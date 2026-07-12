Казахстанский боксер с триумфом ворвался в финал ЧА по боксу

Казахстанский боксер Ибрагим Бетаев прошел в финал чемпионата Азии по боксу (до 23 лет) в Джакарте (Индонезия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в полуфинале весовой категории до 90 кг Ибрагим встретился на ринге с представителем Южной Кореи Сангином Паком и одержал досрочную победу во втором раунде.

Так Бетаев прошел в финал турнира, где в решающем поединке за "золото" сразится с Самиром Собировым из Узбекистана, который в полуфинале одолел кыргызстанца Мухамеда Дурсунова.

Чемпионат Азии по боксу среди молодежи (U-19) и спортсменов до 23 лет (U-23) проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

Ранее мы писали о том, что 12 боксеров из Казахстана продолжают борьбу за "золото" на ЧА в Индонезии.