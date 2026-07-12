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Спорт

12 боксеров из Казахстана продолжают борьбу за "золото" на ЧА в Индонезии

бокс, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 22:12 Фото: olympic.kz
В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди возрастных категорий U19 и U23. 12 июля состоялись полуфинальные поединки в категории U23. По их итогам 12 представителей Казахстана завоевали путевки в финал, сообщает Zakon.kz.

Победы в своих боях одержали: Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Шугыла Налибай (до 75 кг), Бексултан Боранбек (до 55 кг), Нурасыл Толебек (до 60 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Аман Конысбек (до 75 кг), Онер Сейилхан (до 80 кг), Темирлан Мукатаев (до 85 кг), Ибрагим Бетаев (до 90 кг).

Отметим, что Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) напрямую вышла в финал.

А Аяжан Ермек (до 60 кг), Панар Сейитханкызы (свыше 80 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг) не смогли пробиться в финал и стали бронзовыми призерами.

Финальные поединки в возрастной категории U23 пройдут 15-16 июля.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и Холлоуэй закончили бой сразу после его начала.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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