Лидер сборной Испании высказался о полуфинале против Франции на ЧМ-2026

В ночь на 15 июля на чемпионате мира по футболу состоится первый полуфинальный поединок, где силами померятся два гранда: Испания против Франции, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого сражения хавбек "красной фурии" Микель Мерино, который забивает здесь самые важные голы своей команды, раскрыл небольшой секрет, как пройти "трехцветных".

"Нам нужно выдать топ-матч, должны играть в свой футбол и доминировать на поле, особенно в решающих моментах. Соперник силен в единоборствах и полагается на индивидуальные проходы, каждый из нас должен помнить: любой игрок с мячом способен создать голевой момент. Цена ошибки слишком высока, поэтому максимальная концентрация обязательна для всех". Микель Мерино

Поединок между сборными Испании и Франции начнется 15 июля, начало запланировано на 00:00 по казахстанскому времени, а прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Qazsport.

Пару дней назад об отсутствии страха перед командой Франции рассказал еще один лидер "Ля Роха" – Ламин Ямаль.

Тогда хавбек "Барселоны" принял участие в победе над Бельгией (2:1) в рамках четвертьфинала ЧМ-2026.