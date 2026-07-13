#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.71
531.26
6.05
Спорт

Лидер сборной Испании высказался о полуфинале против Франции на ЧМ-2026

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 17:46 Фото: Instagram/SEFUTBOL
В ночь на 15 июля на чемпионате мира по футболу состоится первый полуфинальный поединок, где силами померятся два гранда: Испания против Франции, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого сражения хавбек "красной фурии" Микель Мерино, который забивает здесь самые важные голы своей команды, раскрыл небольшой секрет, как пройти "трехцветных".

"Нам нужно выдать топ-матч, должны играть в свой футбол и доминировать на поле, особенно в решающих моментах. Соперник силен в единоборствах и полагается на индивидуальные проходы, каждый из нас должен помнить: любой игрок с мячом способен создать голевой момент. Цена ошибки слишком высока, поэтому максимальная концентрация обязательна для всех". Микель Мерино

Поединок между сборными Испании и Франции начнется 15 июля, начало запланировано на 00:00 по казахстанскому времени, а прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Qazsport.

Пару дней назад об отсутствии страха перед командой Франции рассказал еще один лидер "Ля Роха" – Ламин Ямаль.

Тогда хавбек "Барселоны" принял участие в победе над Бельгией (2:1) в рамках четвертьфинала ЧМ-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Анонс 1/4 финала
12:16, 09 июля 2026
Какие перспективы у Франции и Марокко на пути к полуфиналу ЧМ-2026 по футболу
Футбол Мнение Игроков
16:00, 09 июля 2024
Евро-2024: игроки сборной Франции и Испании высказались о полуфинале
Футбол Комент Игрока
10:30, 11 июля 2026
Ямаль высказался о матче Испания – Франция на пути к финалу ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
18:34, Сегодня
Аширбай разгромил узбекистанца и вышел в финал молодёжного ЧА-2026 по боксу
Фото: UFC
18:10, Сегодня
Том Аспиналл заявил о готовности провести следующий бой в UFC
Акжурек Калабай
17:45, Сегодня
Казахстанец Калабай в прекрасном стиле разобрался с хозяином ринга и вышел в финал ЧА
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
17:04, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: